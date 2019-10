إشهار مكتب تنسيقية المرأة في الجنوب

المتوسط:

نُظم بالمسرح الشعبي بـ سبها حفل إشهار مكتب تنسيقية تمكين المرأة الليبية بالمنطقة الجنوبية.

وأوضحت المدير العام لتنسيقية تمكين المرأة الليبية الدكتورة، عائشة البرغثي، أنه حضر الحفل نشطاء مدنيون وإعلاميون و المهتمون بالشأن العام بالمدينة، بالإضافة إلى ممثلات المرأة في المنطقة الجنوبية في مختلف المجالات.

وخلال الحفل، ألقت مسعودة البركي مديرة مكتب تنسيقية المرأة الليبية بالجنوب الداعمة لثورة الكرامة، كلمة توجهت فيها بالشكر الجزيل لرائدات العمل النسوي بليبيا، حيث قالت “أشكر رائدات العمل النسوي الماجدات في بلادي وعلى رأسهن عائشة البرغثي المدير العام للتنسيقية ، التي شرفتنا ومنحتنا ثقة غالية ستكون محل تقدير و اهتمام بالغيْن”.

وأكدت ”على ضرورة النضال من أجل تعزيز وتمكين دور المرأة الرائد والمهم في بناء المجتمع و صناعة السلام والتنمية .

وأوضحت أن التنسيقية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتميز الإيجابي لصالح المرأة والقيام بحملات توعية حول حقوقها وواجباتها، وأيضا العمل على بناء عائلة ديمقراطية، كما تعمل على إعداد كادر مميز للتعاطي مع قضايا المرأة وفقا للمعايير الدولية.

