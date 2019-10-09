ديوان المُحاسبة يُشدد على دعم الشركات الوطنية 

عقدت الإدارة العامة لمتابعة قطاعات الطاقة في ديوان المحاسبة اجتماعا موسعا أمس الثلاثاء لبحث الإجراءات الخاصة بدعم الشركات الوطنية المتخصصة بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الموانئ ومسؤولي شركة القطر والإنقاذ، بالإضافة لحضور مديري الإدارات ذات العلاقة في الشركات النفطية ووكيل وزارة المواصلات.

ووفقا لما نشره ديوان المحاسبة، فإن متابعة قطاعات الطاقة تأتي تنفيذا لتوصيات اجتماع الانتوساي الذي عقد قبل أيام في روسيا وشارك فيه وفد من ديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك بصفته رئيسا لمجلس الإدارة.

وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات حول ضرورة دعم الشركات الوطنية وتقديم المشورة لها الأمر الذي سيسهم في توفير ملايين الدولارات واعتبر الديوان أن الخطوة من شأنها الدفع بالاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات.

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