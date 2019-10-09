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برلماني: تنظيم الإخوان الإرهابي يُنفذ مشروع إيران وتركيا في المنطقة العربية

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

اعتبر عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن تنظيم الإخوان الإرهابي يعد مخلب القط لتنفيذ مشروع إيران وتركيا في المنطقة العربية .

وقال مغيب في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك، أن هذا التنظيم الإرهابي خسر المعركة في ليبيا كما خسرها في مصر والسودان وقريبا في تونس، وأنه أصبح يكشف صراحة آخر أوراقه ليخبر العالم عن تحالفات قديمة حرص دائما على إخفائها.

وتسائل امغيب، «هل استطاعت إيران وتركيا أن تبقيا على حكم مرسي والبشير عندما رفضهما الشعب المصري والشعب السوداني».

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • انت مهبول ياطاقق وعايش فى كوكب ثانى وابوك الاخوانى الذى حج واعتمر فى بيت من بيوت الدعارة صحبة امك واسرتك الكريهة عن اى علمانية تتحدث ايها التيس الميبون فسيدك اردوغان يحكم دولة علمانية ولولا تحالفه مع الحزب القومى ما وصل للسلطة وحزب السعادة الاسلامى قال عن سيد اردوغان انه عميل للصهيونية والكل يرى بعينه القمع والتنكيل للشباب والسيدات المسلمات التركيات المحجبات تقتادهم شرطيات متبرجة الى السجون لمجر تبعيتهم للداعية الاسلامى رجل الخير فتح الله جولن اما الجيش الوطنى فاى خريج من كليات عسكرية يقسم بالله على الولاء لله اولا ثم للوطن اما شيخكم الصهيونى الصادق الغريانى فاعترف بتعلمه الاسلام على يد يهودى هولندى …الطم ..

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  • واضح ان الاخوانى المهبول طارق الحاج عمر مغيب عن الواقع ويعيش فى كوكب ثانى تربى على الخسة والندالة ولو نظر فى المرآه سيرى رأس حمار وبعد ان يقول اعوذ بالله من شر ما خلق ثم يكسر المرآة لانه غبى جدا ويتصور ان الخوارج شر خلق الله على حق مع انهم كلاب النار بنص حديث رسول الله

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