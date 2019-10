المتوسط:

اعتبر عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن تنظيم الإخوان الإرهابي يعد مخلب القط لتنفيذ مشروع إيران وتركيا في المنطقة العربية .

وقال مغيب في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك، أن هذا التنظيم الإرهابي خسر المعركة في ليبيا كما خسرها في مصر والسودان وقريبا في تونس، وأنه أصبح يكشف صراحة آخر أوراقه ليخبر العالم عن تحالفات قديمة حرص دائما على إخفائها.

وتسائل امغيب، «هل استطاعت إيران وتركيا أن تبقيا على حكم مرسي والبشير عندما رفضهما الشعب المصري والشعب السوداني».

The post برلماني: تنظيم الإخوان الإرهابي يُنفذ مشروع إيران وتركيا في المنطقة العربية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية