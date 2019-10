القبض على عصابة بحوزتها مخدرات في بنغازي

المتوسط:

ألقت مديرية أمن بنغازي، القبض على أربعة أشخاص وبحوزتهم مواد مخدرة، بمنطقة السرتي.

وبحسب بيان صادر عن قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن بنغازي، أن معلومات وردت إلى إدارة البحث الجنائي من مصادر خاصة، السبت الماضي، تفيد بوجود شخص قادم من مدينة طبرق يجلب المخدرات معه، ويبيعها لشخص مقيم في بمدينة بنغازي.

وتابع البيان:” في إثناء ذلك وردت إلينا إشارة هاتفية من أحد مصادرنا السرية بأن السيارة متواجدة بمنطقة السرتي وعلى متنها أربعة أشخاص، مشيرا إلى أنه تم إعداد كمين محكم لهم وتم ضبطهم وتم تحريز نصف كيلو “عدد اثنان قورزه” يشتبه أن تكون مادة مخدرة نوع حشيش.

