المتوسط:

أكدت إدارة مطار بنينا الدولي، الأربعاء، توقف الرحلات من وإلى المطار حتى الساعة الثامنة من صباح يوم غد الخميس وذلك لإجراء الصيانة العاجلة للتصدعات التي حدثت بشكل مفاجئ في مهبط الطائرات الرئيسي.

وأعربت إدارة المطار في بيان لها: عن اعتذارها لتأجيل الرحلات للظروف المذكورة والخارجة عن إرادتها”.

وكان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، قد وافق منذ عدة أيام على عمل تطويرات بمطار بنينا الدولي.

The post توقف الرحلات الجوية بمطار بنينا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية