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القوات المسلحة تعذر على مخازن للذخيرة أثناء تمشيط منطقة الهيرة

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

أكدت المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة عثور وحدات من القوات المسلحة على مخازن ذخائر وأسلحة أثناء تقدمها في منطقة الهيرة.

وشنت القوات المسلحة صباح اليوم الأربعاء ضربات قوية ضد مسلحي الوفاق في عدة محاور بجنوب طرابلس.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • ارزاق ربنا ارسلها لكم فالمليشيات المكسحة لا تعرف كيفية استخدامها اما الجيش الوطنى فيسطتيع ان يوظفها فى القضاء على المليشيات ولا تنسوا ان تشكروا من ارسل لكم هذه الاسلحة ودفع ثمن واجتاز الحظر سواء فى تركيا او قطرائيل

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