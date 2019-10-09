منفذ مساعد يبدأ العمل بقرار فرض رسوم على دخول وخروج العمالة المصرية

أكد مكتب الإعلام بمديرية أمن منفذ امساعد البري، البدء في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب المصري، والذي يقضي بفرض رسوم على دخول العمالة المصرية إلى ليبيا.

المكتب الإعلامي بمديرية أمن امساعد، أشار في بيان له أمس، إلى أن عددا من العمالة المصرية حاولوا الخروج من الجانب الليبي دون دفع رسوم الجباية، لكن تم ضبطهم من قبل أفراد بوابات السيطرة بالمنفذ، وإرجاعهم لدفع الرسوم.

ونبه المكتب إلى أن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب المصري، تترتب عليه إجراءات رادعة بحق كل من يخالف التعليمات الصادرة.

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