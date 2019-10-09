مكتب الزكاة بسرت يطلق حملته الخيرية ‘اقرأ’

أعلن مكتب صندوق الزكاة بسرت، اليوم الأربعاء، إطلاق حملته السنوية “إقرأ” التي ينظمها للعام الثالث على التوالي مع قرب انطلاق العام الدرسي الجديد الأسبوع القادم

وقال مكتب صندوق الزكاة، في بيان، إن الحملة الخيرية تستهدف جمع التبرعات وأموال الزكاة لتوفير الإحتياجات المدرسية لأبناء الأسر المحتاجة والفقيرة والنازحة في مدينة سرت.

وأهاب المكتب بأهل الخير والإحسان من أبناء مدينة سرت وكذلك الجمعيات الخيرية المعتمدة في نطاق المدينة المساهمة في انجاح هذه الحملة بالتبرع بصدقاتهم المادية أو العينية بالحضور المباشر إلى مقر المكتب.

وأشار صندوق الزكاة إلى أنه يمكن المساهمــة بالصدقـــات عن طريـق الحساب رقم (665 – 215) مصرف التجاري الوطني سرت الخاص بالصدقات التطوعية.

يشار إلى أن مكتب صندوق الزكاة سرت لديه منظومة بالأسر المستحقة لمال الزكاة تفوق (350) أسرة.

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