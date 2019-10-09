صحة المؤقتة تطالب بإخلاء المقرات والمرافق الصحية المملوكة للوزارة

العنوان_بنغازي

طالب وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، كافة مسؤولي المرافق الصحية بالبلديات بالإخلاء كافة المرافق التابعة للوزارة في البلديات.

ودعا معالي الوزير كافة مسؤولي المرافق الصحية بالبلديات، بتواصل مع الأجهزة الأمنية للعمل على إخلاء المقرات التابعة لوزارة الصحة بالبلديات المملوكة للدولة الليبية، التي تم الاعتداء عليها من قبل المواطنين أو التي تم استغلالها من قبل بعض الجهات الحكومية الأخرى.

وقال معالي الوزير: “يجب اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية، لإخلاء أي عقارات أو أملاك أو أراضي يتم شغلها كمقرات إدارية وسكانية، وهي ملك لوزارة الصحة، وضرورة تسليمها لمسؤولي المرافق الصحية بالبلديات.

وشدد وزير الصحة على كافة مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات، على ضرورة مخاطبة وزارة الصحة كتابيًا، وستتخذ الإجراءات القانونية، وإصدار قرار بشأن مخاطبة جهات الاختصاص لتنفيذ قرار الإخلاء.

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