عطل بالمهبط يُغلق المجال الجوي لمطار بنينا 

أكد مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي أسامة منصور الفرجاني في تصريحات لـ218 إغلاق المجال الجوي للمطار حتى صباح الغد نتيجة تصدع مفاجئ بمهبط الطائرات.

وقالت إدارة مطار بنينا إن الرحلات من وإلى المطار ستُستأنف عند تمام الساعة الـ8 من صباح الخميس، مُشيرة إلى أن الشركة المعنية تعمل على صيانة التصدعات التي لحقت بالمهبط الرئيسي.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني قد أصدر توجيهاته، مطلع الأسبوع الجاري، لتزويد مطار بنينا ببرج مراقبة وتوسعة محطات وقوف الطائرات، وتوفير سيارات إطفاء خاصة للمطار.

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