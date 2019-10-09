الوفاق تناقش مقترح مشروع الميزانية العامة للعام 2020

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعه العادي التاسع للعام الجاري 2019م برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وحضور النائبين أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضو المجلس أحمد حمزة، والوزراء وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن المجلس خصص اجتماعه لمناقشة المقترح المعد من قبل وزارة المالية والمتعلق بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2020م، كما تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات المالية، التخطيط، الاقتصاد، وذلك لدراسة مشروع الميزانية وتلقي كافة الملاحظات بشأنه تمهيدا لإصدار التشريع اللازم بالخصوص.

كما استعرض الاجتماع رؤية وزارة المالية حول إيجاد مصادر بديلة لتمويل أبواب الميزانية المقترحة وتخفيف الأعباء المالية عن الخزانة العامة وترشيد الإنفاق العام.

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