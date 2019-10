هذا ما أسفرت عمه القمة المصرية اليونانية القبرصية بشأن الأوضاع في ليبيا

أعربت القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية السابعة، التي انعقدت في القاهرة، عن رفضها قيام بعض الأطراف بتصدير الأسلحة وتسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا.

وتناولت القمة الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب، والتطرف والوضع في ليبيا، والهجرة غير الشرعية.

حضر القمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس.

