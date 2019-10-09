شكشك: هناك إهمال من بعض المسؤولين بالجهات العامة المنوط بها تنفيذ الترتيبات المالية

ليبيا – كشف رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك في بياناً له عن وجود تراخي وإهمال من قبل بعض المسؤولين والمراقبين الماليين بالجهات العامة المنوط بها تنفيذ الترتيبات المالية في إعداد وتقديم تقارير الإيرادات والمصروفات الشهرية في الآجال والمواعيد المحددة لها قانونا.

الديوان أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه أن المادة 18 من قانون النظام المالي للدولة أوجبت على المراقب المالي أن يقدم إلى وكيل وزارةالمالية تقريراً شهرياَ عن أعمال الجهة أو الوحدة التي يعمل بها في موعد لا يجاوز نهاية الشهر التالي.

ونبّه الديوان المسؤولين والمراقبين الماليين بالجهات المناط بها تنفيذ الموازنة العامة للدولة بضرورة الإلتزام بالقانون و تقديم التقارير الدورية والخلاصات الشهرية مستوفاة وفقاً للقواعد المعمول بها في مواعيدها المحددة،معتبراً أي تقاعس أو تأخير في ذلك يعد من المخالفات المالية التي تستوجب المساءلة وفقا لأحكام المادة 46 من قانون الديوان.

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