الرئاسي يناقش مشروع الميزانية العامة للعام 2020

ناقش مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني ،صباح اليوم الأربعاء ،في اجتماعه العادي التاسع ، المقترح المعد من قبل وزارة المالية والمتعلق بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2020م.

و تم خلال الاجتماع الذي عقد مقر المجلس بالعاصمة طرابلس ،برئاسة فائز السراج، وحضور النائبين أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضو المجلس أحمد حمزة، والسادة الوزراء ،الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات المالية، التخطيط، الاقتصاد، وذلك لدراسة مشروع الميزانية وتلقي كافة الملاحظات بشأنه تمهيدا لإصدار التشريع اللازم بالخصوص.

كما استعرض الاجتماع رؤية وزارة المالية حول إيجاد مصادر بديلة لتمويل أبواب الميزانية المقترحة وتخفيف الأعباء المالية عن الخزانة العامة وترشيد الإنفاق العام ،وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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