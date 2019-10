شارك رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الثلاثاء، في إحياء الذكرى الخامسة والخمسين ليوم الشرطة الليبية، الذي يصادف الثامن من أكتوبر من كل عام.

وأقيمت الاحتفالية بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ونائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، ووزراء الداخلية والعدل والشباب والرياضة ووكيلي وزارة الداخلية والمواصلات، وآمر المنطقة العسكرية الغربية وعدد من رؤساء المنظمات العربية والدولية بالأمم المتحدة، وعدد من سفراء الدول ولفيف من ضباط وضباط صف وزارة الداخلية، بالإضافة إلى عدد من مندوبي مؤسسات المجتمع المدني.

The post المشري يشارك في إحياء الذكرى الـ 55 ليوم الشرطة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية