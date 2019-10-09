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صنع الله: مصنع البولي إيثيلين سيوفر مصروفات النقد الأجنبي‎

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد طول انتظار ومجهود بذل من كافة الإدارات الفنية في شركة راس لانوف، نجحت الشركة أمس الثلاثاء في إعادة تشغيل مصنع البولي إيثيلين بعد توقفه لسنوات عن العمل عقب عمليات تجريبية تزامنا مع ضخ المواد الكيميائية اللازمة.

وقدم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الشكر للعاملين في رأس لانوف وأعلن خلال حديثه مع إدارة رأس لانوف أمس عبر الهاتف موافقته على برامج التدريب المقدمة من قبل إدارة الشركة للعاملين مؤكدا أن عملية إعادة تشغيل المصنع ستوفر على المؤسسة مصروفات بالنقد الأجنبي.

وأشار صنع الله إلى أنه من شأن المصنع تغطية متطلبات السوق الليبي فيما تسعى المؤسسة لإعادة بعض المصانع الأخرى المتوقفة وتطوير البنية التحتية وصيانة ما دمرته الحروب الأمر الذي دفع المؤسسة الأيام الماضية لمطالبة الرئاسي بالإسراع في تنفيذ الميزانيات المخصصة، عقب ذلك منح الرئاسي الإذن بصرف مليار وخمسمئة مليون دينار كميزانية لزيادة الإنتاج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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