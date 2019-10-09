باشاغا والحلو يبحثان الأوضاع الإنسانية في طرابلس

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو، لمناقشة الأوضاع الإنسانية داخل العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أنه تم خلال اللقاء استعراض أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا والمشاكل التي تعانيها ليبيا جراء هذا الملف الذي أصبح مصدر قلق للعالم أجمع عامة ولدولة ليبيا خاصة، كما تطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع التي تهم وزارة الداخلية وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا للشؤون الإنسانية.

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