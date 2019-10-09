ارتفاع طفيف للعملات الرئيسية بالسوق الموازية

صعدت أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الأربعاء.

وارتفع سعر صرف الدولار بفارق قرشين اثنين، مسجلا 4.21 دينار مقابل 4.19 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وزاد اليورو بفارق قرش واحد، مسجلا 4.55 دينار مقارنة بـ 4.54 دينار أمس، كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 5.11 دينار مقارنة بـ 5.10 دينار أمس.

واستقر سعر صرف الليرة التركية والدينار التونسي عند 0.73 دينار و1.47 دينار ليبي في السوق الموازية



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا