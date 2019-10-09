العامة للكهرباء تنفي وجود خلل فني في محطة الخليج البخارية

العنوان_طرابلس

نفت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء الأخبار التي نشرتها بعض الصحف والقنوات وصفحات التواصل الاجتماعي حول خروج الوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية بسبب خلل فني، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن السبب في توقف المحطة هو لغرض استكمال الصيانة والاختبارات لرفع الحمولة علي الوحدة إلي أقصى حمل من 175 إلي 350 ميجاوات.

كما أوضحت العامة للكهرباء أنه تم تحديد موعد مناسب لإتمام تلك الأعمال، بالإضافة إلي أن حمولة الطاقة ستكون على أقصى حمل لها خلال فصل الشتاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية