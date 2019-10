مجلس وزراء الوفاق يعقد اجتماعه العادي التاسع لـ 2019

عقد صباح اليوم الأربعاء مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني اجتماعه العادي التاسع للعام الجاري 2019 برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وحضور النائبين أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضو المجلس أحمد حمزة، والسادة الوزراء وذلك بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وخصص المجلس اجتماعه لمناقشة المقترح المعد من قبل وزارة المالية والمتعلق بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2020م.

وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات المالية، التخطيط، الاقتصاد، وذلك لدراسة مشروع الميزانية وتلقي كافة الملاحظات بشأنه تمهيدا لإصدار التشريع اللازم بالخصوص.

كما استعرض الاجتماع رؤية وزارة المالية حول إيجاد مصادر بديلة لتمويل أبواب الميزانية المقترحة وتخفيف الأعباء المالية عن الخزانة العامة وترشيد الإنفاق العام.

