المركزي يُعلن إيرادات ومصروفات ليبيا منذ بداية 2019

أصدر مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء بيانات وضح فيها قيمة الإيرادات والإنفاق العام للدولة في الفترة من الأول من يناير الماضي حتى شهر سبتمبر.

ووفقا للبيانات فقد بلغ إجمالي الإيرادات السيادية والنفطية ومبيعات النقد الأجنبي 41.517 مليار دينار فيما بلغت الإيرادات النفطية وحدها من الفترة ذاتها 22.752 مليار دينار بينما بلغ إجمالي الإيرادات السيادية والنفطية 24.575 ملياردينار.

وأوضحت البيانات أن إجمالي المصروفات عن الفترة ذاتها بلغ 29.266 مليار دينار وتصدرت نسبة باب المرتبات إجمالي الإنفاق إذ بلغت 54% بقيمة قدرها 15.883 وبلغت قيمة مصروفات الباب الثاني المُتمثل في النفقات التسييرية 5.807 مليار دينار.

ووفقا للبيانات فكان باب التنمية هو الأقل من حيث مخصصات المصروفات وبلغت قيمة الإنفاق عليه 2.258 مليار دينار أما باب الدعم فقد بلغت مصروفاته 5.318 مليارات دينار.

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