مديرية أمن سرت تحتفل بالذكرى 55 ليوم الشرطة الليبية

احتفلت مديرية أمن سرت الثلاثاء بالذكرى 55 ليوم الشرطة الليبية والذي يصادف الثامن من أكتوبر من كل عام, بمشاركة فرع الإدارة العامة للدعم المركزي سرت وحرس السواحل سرت وفرع هيئة السلامة الوطنية سرت وأمن المرافق سرت وبحضور اعضاء من الاجهزة الامنية وأعضاء من مجلس اعيان قبائل سرت, وأقيم استعراض للاليات التابعة للاجهزة الامنية داخل المدينة.

كما تم بهذه المناسبة إقامة حفل تكريم من مجلس أعيان قبائل سرت لمدير الامن وأعضاء الأجهزة الأمنية بالمديرية.

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