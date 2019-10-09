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مديرية أمن سرت تحتفل بالذكرى 55 ليوم الشرطة الليبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

احتفلت مديرية أمن سرت الثلاثاء بالذكرى 55 ليوم الشرطة الليبية والذي يصادف الثامن من أكتوبر من كل عام, بمشاركة فرع الإدارة العامة للدعم المركزي سرت وحرس السواحل سرت وفرع هيئة السلامة الوطنية سرت وأمن المرافق سرت وبحضور اعضاء من الاجهزة الامنية وأعضاء من مجلس اعيان قبائل سرت, وأقيم استعراض للاليات التابعة للاجهزة الامنية داخل المدينة.

كما تم بهذه المناسبة إقامة حفل تكريم من مجلس أعيان قبائل سرت لمدير الامن وأعضاء الأجهزة الأمنية بالمديرية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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