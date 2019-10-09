مديرية أمن تازربو تبحث الخطة الأمنية وإمكانية تطبيقها

عقدت مديرية أمن تازربو، اليوم اجتماعا لمناقشة الخطة الأمنية، وذلك بناء على تعليمات مدير الأمن بالمديرية.

وتم خلال الاجتماع تكليف الرائد فرحات فرج، مساعدا للشؤون العامة بالمديرية، كما تمت مناقشة الخطة الأمنية المعدة سلفا، وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

كما ناقش مساعد الشؤون العامة مع رؤساء الأقسام ورئيس المركز، موضوعات تتعلق بسير العمل في كل قسم، مشيرا إلى ضرورة إنهاء إجراءات أفراد المديرية من ضباط الصف والأفراد، أصحاب المؤهلات العلمية، للاستفادة منهم في تطوير العمل الأمني بالمديرية.

كما طالب الرائد فرحات رئيس قسم التدريب، بإعداد خطة تدريبية في مجال الاستدلالات، وضرورة تكثيف التدريبات والمحاضرات لدفعة شهداء تازربو، وصقل مهاراتها في مجال العمل الشرطي، بما يتناسب والخطة التدريبية المعدة من الإدارة العامة، كما أكد على ضرورة أن يقوم البحث الجنائي بعمله في البحث والتحري عن المجرمين، وضبط الجناة، وضبط الأمن في الشارع العام.

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