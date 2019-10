أقامت مديرية أمن مصراتة مساء أمس الثلاثاء احتفالية بمناسبة مرور خمسة وخمسين عاماً على تأسيس أول قوة أمنية في ليبيا، وهو اليوم الذي أصبح يوم للشرطة في ليبيا، وقد حضر الإحتفالية عن المجلس البلدي السيد محمد التومي الذي ألقى كلمة أشاد فيها بدور مديرية أمن مصراتة والأجهزة الأمنية الداعمة، مؤكداً أن الشرطة مظهر من مظاهر قيام الدولة، وعلى كل مكونات المجتمع الوقوف مع رجل الأمن وتقديم كل الإحترام والدعم له، فهو من يحمي الأرواح والممتلكات، ويؤمن بيئة مناسبة للإستقرار واستمرار الحياة والتنمية والبناء.

وقد حضر الاحتفالية مسؤولي الأجهزة الأمنية، وأسر شهداء المديرية، وبعض من مسؤولي مؤسسات عسكرية ومدنية، كما تضمنت الإحتفالية وفي لمسة وفاء من المديرية تكريم منتسبيها من الضباط، وضباط الصف، والأفراد المتقاعدين، ومن تولو إدارتها لفترات سابقة، وكذلك تكريم أسر شهداء المديرية البالغ عددهم 69 شهيد، والمبتورين ممن شاركوا في معارك الدفاع عن الوطن.

كما تم تكريم المجلس البلدي تقديراً لمجهوداته في دعم مديرية الأمن والمنظومة الأمنية العاملة في النطاق الجغرافي لبلدية مصراتة.

The post مديرية أمن مصراتة تحتفل بيوم الشرطة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية