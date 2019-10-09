وزير صحة المؤقتة يبحث احتياجات مدينة الكفرة الطبية

بحث وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، الدكتور سعد عقوب، مع مدير إدارة المناطق الصحية، والمكلف بإدارة المستشفيات بالوزارة، إسماعيل العيضة، وعدد من المسؤولين، ومديري المستشفيات والمراكز الطبية بمدينة الكفرة، الاحتياجات الفعلية والطارئة من الأجهزة الطبية والأدوية والكوادر المتخصصة.

وقال مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة، إن الاجتماع ناقش أيضا المخصصات المالية للمرافق الصحية بالكفرة، وإمكانية زيادتها على نحو يوازي قيمة ما ينجز من أعمال، ونقص الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالبلدية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من مدينة الكفرة لاستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة من الخارج.

وأكد العيضة حرص الوزير على توفير الخدمات الصحية والطبية للمواطنين والمترددين، ومتابعة انتظام سير العمل، وتذليل كافة الصعوبات، وإيجاد حلول لها.

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