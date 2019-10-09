الخارجية التركية: للجزائر دور كبير بالملف الليبي

أبدت تركيا حرصها على مشاركة الجزائر في كافة الاجتماعات والمحافل الدولية المعنية بليبيا، لما لها من تأثير على التطورات في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تصريحات أدلى بها فور وصوله إلى الجزائر، أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً للمحافظة على علاقاتها مع الجزائر، مُشيراً إلى أنه حرص على زيارة الجزائر بالرغم من الأوضاع التي تمر بها بلاده والمنطقة.

وشدد مولود تشاووش أوغلو على أهمية استقرار الجزائر بالنسبة لتركيا والمنطقة بأكملها، ولفت إلى أنها تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا.

والتقى وزير الخارجية التركي مع رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، وكتب في تغريدة على حسابه بتويتر: “التقيت اليوم رئيس الوزراء الجزائري، لدينا روابط تاريخية وأخوية مع الجزائر”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية