البرلمان الإفريقي يوصي بضرورة مشاركته في القضية الليبية بشكل عاجل

تشهد فعاليات الدورة العادية الثالثة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة في جنوب إفريقيا هذه الأيام، اجتماعات للجان الدائمة، واجتماعات مجلس الشباب الإفريقي، والمجموعات الإقليمية بالبرلمان الإفريقي.

وتخلل الدورة التي افتتحت في السابع من أكتوبر، اجتماع لمجموعة أقليم الشمال بالبرلمان الإفريقي، تقرر فيه ضرورة مشاركة البرلمان في القضية الليبية بشكل عاجل، واتخاذ خطوات فعلية في اتجاه الإسراع بتدخل البرلمان الإفريقي، لإيجاد حل للأزمة الليبية.

وخلص الاجتماع إلى تكليف البرلماني الليبي، يوسف كمود الفاخري، رفقة أعضاء بمجموعة إقليم الشمال، بإعداد التصور المناسب لإيجاد حل للأزمة الليبية، ووضع الخطوات والإجراءات المناسبة لذلك.

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