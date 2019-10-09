القائم بالأعمال البريطاني: لا فائدة من الحرب في ليبيا

قال القائم بالأعمال الجديد في سفارة بريطانيا لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، إن الحرب الدائرة في ضواحي طرابلس “لا يُرتَجى منها تحقيق أيّ إنجاز، عدا التسبب في الموت والدمار”، مؤكدا أنه سيركز على إنهاء أعمال العنف الدائرة.

وأضاف هوبتون في رسالة وجهها إلى الليبيين، نشرت نصها وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن العنف في أماكن أخرى من البلاد “شرقاً وجنوباً” أمر غير مقبول، موضحا أنه سيدعم عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وذكر الدبلوماسي البريطاني أنه سيعمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا، حيث إن السياسة المستقرة ينبغي أن تعطي الناس الثقة بأن عندهم رأي (لكن ليس حق النقض) في تقرير سياساتها، وكذلك قسطاً عادلاً من ثروات بلادهم.

وأكد هوبتون أهمية تحسين ظروف الحياة اليومية لليبيين، وحل مشاكل الكهرباء والقمامة والمدارس والمواصلات، مشددا على أهمية إيجاد طريقة لتحسين مستوى تقديم الخدمات.

وختم رسالته بالقول “بصفتي ربّ أسرة، فأنا أفهمُ جيداً أهمية الحاجة للحفاظ على سلامة العائلات وتوفير أفضل مستقبل ممكن لهم. أريد أن أؤكّـدَ لكم بأنّ الحكومة البريطانية سوف تعمل ما في وسعها وستواصل العمل معكم جميعاً للمساعدة في بناء مستقبلٍ مستقرٍ وآمِن”.

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