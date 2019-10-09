بوشناف في جولة لمركز تدريب راس المنقار ببنغازي

أجرى وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، جولة تفقدية للاطلاع على الترتيبات النهائية لصيانة مركز تدريب راس المنقار بمدينة بنغازي والتابع للإدارة العامة للأمن المركزي.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الوزير أبدى خلال الجولة ارتياحه لسير العمل، مثمنا دور رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني في دعم الوزارة، وكافة الجهات المنفذة والمشرفة على المشروع لإظهاره بهذا المستوى.

كما ثمن بوشناف، جهود الإدارة العامة للأمن المركزي في استتباب الأمن بمختلف مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة مع كافة الجهات التابعة لوزارة الداخلية.

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