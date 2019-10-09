حكومة الوفاق تشكل لجنة وزارية لدراسة مشروع الميزانية العامة للعام 2020

اتفق مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني خلال اجتماعه العادي التاسع للعام الجاري، الذي عقد اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على تشكيل لجنة وزارية لدراسة مشروع الميزانية العامة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن مجلس الوزراء خصص اجتماعه لمناقشة المقترح المعد من قبل وزارة المالية والمتعلق بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2020.

وأضاف أن الاجتماع جرى خلاله «الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات المالية، التخطيط، الاقتصاد، وذلك لدراسة مشروع الميزانية وتلقي كافة الملاحظات بشأنه تمهيدا لإصدار التشريع اللازم بالخصوص».

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن الاجتماع استعرض أيضا رؤية وزارة المالية حول إيجاد مصادر بديلة لتمويل أبواب الميزانية المقترحة وتخفيف الأعباء المالية عن الخزانة العامة وترشيد الإنفاق العام.

وشارك في الاجتماع نائبا رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضو المجلس أحمد حمزة، والوزراء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

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