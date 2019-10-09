مديرية أمن توكرة توزع قرطاسية مدرسية علي أبناء الشهداء

العنوان_توكرة

قال الناطق الرسمي بإسم مديرية أمن توكرة “خليل البرغثي” في تصريح خاص بصحيفة العنوان إن المديرية قامت بتعليمات من مدير أمن توكرة , بتوزيع قرطاسية مدرسية كاملة علي أبناء الشهداء التابعين لها والذين استشهدوا وضحوا بأرواحهم وقدموا حياتهم رخيصةً في سبيل عزة الوطن والدفاع عنه في الحرب التي خاضها الجيش الوطني ضد الإرهاب والجماعات المسلحةو تم توزيعها بواسطة وحدة أسر الشهداء والجرحى والمفقودين التابعة للمديرية طبقاً للكشوفات المعدة لديها مسبقاً.

وأضاف “البرغثي” أنه هذا يأتي بالتزامن مع إنطلاق العام الدراسي الجديد , منوهاً إلى أن ت هناك جسر و ثيق و دائم للتواصل بين مديرية الأمن وأسر وأبناء الشهداء.

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