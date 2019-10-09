العملات الأجنبية تسجل ارتفاعا طفيفا أمام الدينار

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء اليوم الأربعاء، بشكل طفيف، بعد موجة انخفاضات شهدتها الأسعار أمس.

وتداول التجار الدولار بـ4.21 دنانير ليرتفع بمقدار قرشين، أما اليورو فقد حقق مكاسب طفيفة قدرها قرش واحد وبيع مساء اليوم بـ4.56 دنانير.

وساهمت هذه الارتفاعات في الرفع من قيمة الذهب كسر عيار 18 ليتم بيع الغرام الواحد منه بـ 147 دينارا للغرام.

ولم تؤثر حالة الارتفاع هذه على قيمة الليرة التركية والدينار التونسي والجنيه المصري وظلت مستقرة لليوم الثاني على التوالي.

وتداول التجار الجنيه في السوق السوداء بـ24 قرشا، والدينار التونسي بـ1.47 دينارا، بينما بيعت الليرة التركية بـ73 قرشا على مستوى الحوالات من طرابلس إلى تركيا.

وأوضح تاجر عملة في السوق السوداء لقناة 218 أن التراجعات أمس في قيمة العملة الأجنبية كانت بسبب الركود لحوالات النقد الأجنبي لمناطق الاستيراد التي يستهدفها التجار الليبيون بالدرجة الأولى (تركيا والصين ودبي) قبل أن تعود وتنشط اليوم بشكل جزئي.

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