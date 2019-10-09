اجتماع إدارة الفروع بالهيئة الليبية للإغاثة مع المجلس البلدي الجفرة

عقد بديوان المجلس البلدي الجفرة اجتماع موسع ضم عميد وأعضاء المجلس البلدي الجفرة، وإدارة الفروع بالهيئة العامة للإغاثة والمساعدات الإنسانية، ومسؤول الشؤون الاجتماعية بالجفرة ورئيس وأعضاء الهيئة الليبية للإغاثة بالمنطقة الجنوبية.

الاجتماع تناول متابعة الدور والمسؤوليات التي تقوم بها الهيئة الليبية في الوقت الراهن، خاصة في مناطق الجنوب الليبي، والمتمثلة في إعداد البيانات وحصر الأسر النازحة، وتقديم المساعدات الإنسانية لها.

وأكد عميد بلدية الجفرة عثمان احسونة أن مدن بلدية الجفرة استقبلت الأسر النازحة من مدينة مرزق، وتم تقديم المساعدات لها، واصفا الوضع في الجنوب بالمأساوي، وأن مناطق الجنوب بحاجة لكافة أنواع الخدمات الإنسانية، خاصة مدينة مرزق والتي نزح أهاليها للعديد من المدن.

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