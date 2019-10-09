السفارة الليبية بواشنطن تتسلم تمثالا رخاميا يعود للقرن السادس

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا أمس تسلم السفارة الليبية في واشنطن تمثالا رخاميا من القرن السادس، وهو عبارة عن رأس متشظ لامرأة محجبة.

وقالت السفارة في منشور لها على صفحتها الرسمية إن رئيس قسم العمليات الدولية في دائرة التحقيقات بوزارة الأمن الداخلي التابعة لوكالة إنفاذ الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة، ليو لين، أعاد تمثالا رخاميا من القرن السادس عرف باسم “رأس امرأة محجبة”، وذلك في حفل أقيم بالخصوص في السفارة الليبية الخميس الماضي.

وذكرت السفارة أن إعادة التمثال تأتي تتويجا لجهود تحقيق دام أحد عشر عاما بقيادة وحدة الممتلكات الثقافية والفنون والآثار التابعة لقسم التحقيقات بوزارة الأمن الداخلي بنيويورك، بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية ومصلحة الجمارك وحماية الحدود.

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