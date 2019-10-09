الوفاق تعقد اجتماع في غياب وزير ماليتها المهدد بالقتل من مسلحين بكتيبة النواصي

العنوان_طرابلس

عقدت اليوم الأربعاء حكومة الوفاق الوطني اجتماعها العادي التاسع للعام الجاري 2019م بحضور رئيسها فائز السراج، والنائبين أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضو المجلس أحمد حمزة، وباقي الوزراء باستثناء وزير المالية فرج بومطاري الذي كان قد تلقى تهديدات بالقتل على يد قادة بكتيبة النواصي على خلفية تأخير مستحقاتهم المالية .



وجاء غياب بومطاري رغم أن الوفاق أعلنت أنها استعرضت في الاجتماع رؤية وزارة المالية حول إيجاد مصادر بديلة لتمويل أبواب الميزانية المقترحة وتخفيف الأعباء المالية عن الخزانة العامة وترشيد الإنفاق العام وهو اختصاص أصيل مرتبط بعمل وزير المالية بومطاري.

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