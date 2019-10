مصرف ليبيا المركزي يعلن إيرادات ومصروفات في 2019

أصدر مصرف ليبيا المركزي، الأربعاء، بيانات وضح فيها قيمة الإيرادات والإنفاق العام للدولة في الفترة من الأول من يناير الماضي حتى شهر سبتمبر.

ووفقا للبيانات فقد بلغ إجمالي الإيرادات السيادية والنفطية ومبيعات النقد الأجنبي 41.517 مليار دينار فيما بلغت الإيرادات النفطية وحدها من الفترة ذاتها 22.752 مليار دينار بينما بلغ إجمالي الإيرادات السيادية والنفطية 24.575 ملياردينار.

وأوضحت البيانات أن إجمالي المصروفات عن الفترة ذاتها بلغ 29.266 مليار دينار وتصدرت نسبة باب المرتبات إجمالي الإنفاق إذ بلغت 54% بقيمة قدرها 15.883 وبلغت قيمة مصروفات الباب الثاني المُتمثل في النفقات التسييرية 5.807 مليار دينار.

