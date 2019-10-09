سلامة يناقش مع أعضاء مجلس النواب في طرابلس مسار اجتماعات برلين وجهود وقف الحرب

عقد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وفد من أعضاء مجلس النواب بمقر البعثة في العاصمة طرابلس.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الاجتماع خصص «للبحث في العملية السياسية ومسار اجتماعات برلين والدور الذي يمكن أن يلعبه النواب للخروج من المأزق السياسي في ليبيا».

وأضافت البعثة الأممية عبر حسابها على موقع «تويتر» أن اللقاء تطرق أيضا إلى مناقشة «الجهود الرامية إلى وقف الحرب والعودة للمسار السياسي بأسرع وقت».

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وكان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز التقيا قبل أيام مع وفد من أعضاء مجلس النواب في طبرق بمقر البعثة في العاصمة التونسية لبحث سبل إحياء المسار السياسي ومؤتمر برلين ووقف الحرب.

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