في لمسة وفاء .. الثني في زيارة لوزير العمل الأسبق إبان المملكة الليبية المتحدة

أخبار ليبيا 24 – خاص

في لمسة وفاء لرجال ليبيا المخلصين وأحد الآباء المؤسسين للدولة، وتزامنا مع الذكرى الثامنة والستين لإعلان أول دستور لليبيا في السابع أكتوبر 1951، أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الثلاثاء زيارة إلى وزير العمل الأسبق إبان عهد المملكة عبدالمولى لنقي بمنزله في مدينة بنغازي.

ورافق الثني خلال هذه الزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، والناطق الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي.

وجاءت زيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق له للنقي للاطمئنان على صحته والحديث معه حول تاريخ ليبيا وبناء الدولة من قبل الآباء المؤسسين.

ويعد الأستاذ عبدالمولى عوض لنقي التليسي أحد أعيان بنغازي، وعمل وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية في المملكة الليبية لدورتين متتاليتين.

وترشح لنقي لانتخابات مجلس النواب خلال دورته “الثالثة ” وهي في الفترة من سنة ( 1960م ) إلي عام (1964 م ) عن دائرة البركة الانتخابية “بنغازي” ، وحمل حقيبة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة “محمود أحمد ضياء الدين المنتصر “، ووزيرا للعمل والشئون الاجتماعية في حكومة “حسين يوسف مازق” .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24