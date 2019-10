عقد بمديرية أمن الواحات جالو، اجتماع ضم آمر منطقة الخليج العسكرية المكلف، مع مديريات الأمن والأجهزة الأمنية والعسكرية بمنطقة الواحات.

وبحث الاجتماع سبل التعاون بين الأجهزة الأمنية، وحلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل، ووضع آلية لتفعيل البوابات الأمنية بالمنطقة، حيث تم الاتفاق على تفعيل البوابة الجنوبية لبلدية جالو، والعمل على تفعيل البوابة الشمالية لمنطقة أوجلة

