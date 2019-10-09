رغم عدم حضورهم للمؤتمر .. سلامة يبحث مع نواب طرابلس مسار مؤتمر برلين

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، اليوم الأربعاء، وفد من أعضاء مجلس النواب المُنعقد في طرابلس، بمقر البعثة في طرابلس، لبحث مُستجدات الأوضاع الليبية.

وذكرت البعثة الأممية، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اللقاء شهد بحث العملية السياسية ومسار اجتماعات برلين، والدور الذي يمكن أن يلعبه النواب للخروج من المأزق السياسي في ليبيا.

البعثة تابعت أن اللقاء تطرق أيضًا إلى الجهود الرامية لوقف الحرب والعودة للمسار السياسي بأسرع وقت.

وكان الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أكد أن مؤتمر برلين المزمع عقده خلال الفترة المقبلة حول ليبيا خاص بالأطراف الدولية فقط، مُشيرًا إلى أن الأطراف الليبية غير مدعوة إليه .

يشار إلى أنه من المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمر دوليا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه مطلع الشهر المقبل، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

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