الصقر عمران يُناقش مع العامة لخدمات النظافة العامة بنغازي آليات تفعيل عمل الشركة

إلتقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة العامة بنغازي يوم الثلاثاء الموافق 8 . أكتوبر. 2019، حيث تم مُناقشة آليات تفعيل عمل الشركة وحل المشاكل والصعوبات التي تواجهها.

وتم الاتفاق على إتخاذ جُملة من الإجراءات التي من شأنها إعادة هيكلة الشركة بما يضمن استمرارية عملها، حيث تمحورت أهم هذه الإجراءات حول القيام بحصر لكافة العاملين وفق نموذج مُستوفي لجميع البيانات المطلوبة خلال مُدة مُحددة على أن تُحال الكشوفات لكل من مكتب العمل والتأهيل ومراقبة الخدمات المالية بنغازي لحصر الازدواجية في العمل من خلال الرقم الوطني ومنظومة العمل و نقل بعض العاملين بالشركة للعمل في عدد من القطاعات العامة المُمولة مرتباتها من الميزانية العامة للدولة ،إضافة إلى فتح باب التقاعد الاختياري للعاملين بعد التنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتسوية المالية للمدة المُتبقية لهم في الوظيفة لحين بلوغهم لسن التقاعد، والعمل على إعادة جدولة الديون المُستحقة لدى الجهات الأخرى وخاصة صندوق الضمان الاجتماعي . والعمل على حصر الأصول الثابتة والمنقولة للشركة وتسجيلها والمحافظة عليها ،على أن تُعرض هذه على الإجراءات على وزارة الحكم المحلي ومجلس الوزراء للعمل على إصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن .

