راديو ليبيا ‘اف ام’ يحتفل بالعيد السابع لانطلاقته

احتفل راديو ليبيا ” اف ام ” بالعيد السابع لانطلاقته من خلال حفل حضره العاملين فيه وبحضورلفيف من المهتمين بالشأن الإعلامي والفني والثقافي بليبيا بالإضافة لحضور عدد من متابعي القناةوذلك بالاسبوع الأول من هذا الشهر .

علي خويلد ” مدير راديو ” ليبو إف إم قال في تصريح ” لبوابة افريقيا الاخبارية” ،أن الحفل اقيم بقرية المغرب العربي بطرابلس ( الريقاتة ) وقد ثم خلال هذه الاحتفال تكريم عدد منالفنانين والإعلاميين الذين أسهمو في نجاح القناة من خلال العمل بها والدفع على نجاحها طوال السبعالسنوات الماضية ، بالإضافة لتكريم الشركات الراعية للقناة والتي دعمتها منذ إنطلاقها ،وبعد ذلك تم تكريم عدة جهات من قبل إدارة “راديو ليبو” ومنها ما حدث لأول مرة في ليبيا وهو تكريم راديو ليبي لقناة مسموعة اخرى وهذا ما تم ترسيمه من خلال تكريم راديو “التراث ” ..فقرة التكريم أنهتها القناة بتكريمها لكل العاملين بها طوال هذه السنوات وذلك بشهائد تقدير ودرعالتميز والعطاء في مجال الإعلام .

“خويلد” اضاف إن هذه الإحتفالية ليست فقط للإحتفاء بما فات من عطاء لهذه القناة لكنها اعلان عنالتطورات الجديدة والتي بدات القناة العمل عليها مبكرا خاصة بعد النجاح الذي تحصلت عليه من خلالجمهور مستمعيها ، مما دفعها على إدخال مجموعة من التحديثاث على برامجها القديمة إضافةلادراج مجموعة من البرامج الجديدة والتي بدأت في الأنطلاق رويدا وتباعا لتكون ضمن القائمة الرسميةلبرمجة القناة ومنها ما ستشرع القناة في بثه في اقرب فرصة ..الإحتفاء لم يكتفي بالرسميات فقط ، فلقد تم احياء حفل فني كبير شارك في احيائه كلا من الفنانالفنان خالد الزواوي والفنان مهند عبود والفنان أيوب العربي والفنان خيري الطائش والفنان أحمد كعيبوالفنان فرج الشريف والفنان المبروك قنيجيوه

وأختتم “خويلد” حديثه لبوابة افريقيا بقوله لقد تخللت فقرات هذه الاحتفالية عروض لكل “البروموات” الخاصة بالبرامج المباشرة طيلة سنة 2019 ..وانهاه بشكره لكل من تواجد بهذا الأحتفاء واسهم فيتوثيقه إعلاميا .

وحين سألنا ” خويلد ” لما ” ليبو” حققت هذا النجاح أجاب لكونها قناة مسموعة وفي ظل كل هذاالزخم الاعلامي التزمت بثوابت ثلاث كونها هادفة ..خدمية .. وكانت اقرب رابط بين المواطن والمسئول.

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