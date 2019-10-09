خارجية المؤقتة تتابع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين ليبيا وعدد من الدول

ليبيا – تحت شعار الشراكة وباشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي عقد أمس الثلاثاء الاجتماع الرابع لمدراء إدارات التعاون الدولي بالوزرات والهيئات والمؤسسات بالحكومة المؤقتة.

الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة العديد من البنود أهمها دراسة ومعالجة السلبيات التي أثرت في السابق على أداء التعاون والتواصل بين مختلف إدارات التعاون بالحكومة المؤقتة ومتابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين ليبيا ودول آسيا وأوروبا وأمريكا مثل الصين وكندا وروسيا وذلك في عدة مجالات مختلفة منها الاقتصادية والتعليمية والثقافية.

وتطرق المجتمعون إلى ضرورة التركيز على مواعيد المنتديات والاجتماعات الدولية المقبلة والعمل على المشاركة فيها من خلال التواصل مع الجهات المعنية بتلك المؤتمرات والتجهيز لها.

كما حضر اللقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج ووزير الصحة سعد عقوب.

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