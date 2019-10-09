“نواب طرابلس” يطالبون بحظر الطيران العسكري

طالب أعضاء مجلس النواب الموجودون في طرابلس مجلس الأمن الدولي بفرضِ حظر للطيران العسكري فوق الأراضي الليبية.

وأدان أعضاء المجلس في بيان الأربعاء، القصف الجوي الذي طال نادي الفروسية بمنطقة جنزور متهمين الجيش الوطني بارتكابها .

وأضاف النواب في بيانهم أن قصف نادي الفروسية يضع سمعة البعثة الأممية والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا على المحك.

يشار إلى أن القصف الذي وقع مساء الأحد الماضي، أصيب على إثره 6 أشخاص (5 أطفال ومُسن)، فيما نفى الناطق باسم الجيش الوطني اللواء احمد المسماري، أن يكون سلاح الجو نفذ أَي ضربات جوية في جنزور، مؤكدا أن القصف نفذته المجموعات المسلحة لإلصاق التهم بالجيش الوطني.

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