باشاآغا لـ “مجلس أعيان طرابلس”: ميليشيات حفتر تقوم بجريمة حرب ضد المدنيين في طرابلس

ليبيا – عقد عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الثلاثاء اجتماعاً مع من وصفهم بـ” مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز”.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق الأحداث الجارية التي تشهدها العاصمة طرابلس وما وصفه باشاغا بـ”عدوان مسلح” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) من قبل من وصفهم بـ”مليشيات مجرم الحرب حفتر” (القوات المسلحة الليبية) واستهدافه للمدنيين وكذلك المرافق المدنية في العاصمة على حد زعمه.

وزعم المجتمعون أن ما يحدث بالعاصمة طرابلس “جريمة حرب” والدعم الجماهيري الذي يقدمه الشارع لحكومة الوفاق عبر الحراك السلمي لسكان العاصمة المندد لما تم تسميته بـ”العدوان الغاشم” على المدينة.

وبدوره، شدد عضو البرلمان المقاطع عن مصراتة على دور مؤسسات المجتمع المدني في التواصل مع المؤسسات الوزارية والحكومية وذلك لإيجاد الحلول لكافة الصعوبات التي تواجه المواطن خاصة بما يتعلق بالأزمات الحياتية وتقديم الخدمات للمواطن على أكمل وجه.

وشدد باشاآغا على ضرورة دعم الأجهزة الشرطية من أجل تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها انطلاقا من أن الأمن مسؤولية تضامنية للرفع من الروح المعنوية لكافة منتسبي الوزارة ، وذلك للمحافظة على مؤسسات الدولة والمرافق العامة والخاصة والارتقاء بالعمل الأمني بالوزارة.

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