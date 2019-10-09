وليامز تبحث مع عدل الوفاق آخر المستجدات على الساحة السياسية

ليبيا – إجتمع وزير عدل الوفاق محمد لملوم أمس الثلاثاء مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز بحضور مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة وعضو مكتب حقوق الإنسان بالبعثة.

الجانبان إستعرضا بحسب المكتب لوزارة العدل آخر المستجدات على الساحة السياسية الليبية وملف حقوق الإنسان في ظل وجود اللجنة المشكلة من قبل المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق بشأن رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

وتطرق الإجتماع إلى الدعم الذي تقوم به البعثة الأممية خاصة المتعلقة بسيادة القانون وحقوق الإنسان ومدى امكانية دعمها للرفع من قدرات أعضاء للجنة للقيام بعملها على الوجه المطلوب بالإضافة إلى مناقشة مهام عمل إدارة الرعاية الصحية داخل السجون ودعمها لتقديم أفضل الخدمات.

وبدوره،أ كد لملوم خلال الاجتماع أن ملف حقوق الإنسان هو من أولويات الوزارة.

ومن جانبها، أشادت نائب رئيس البعثة الأممية بمجهودات الوزارة في اتخاذ كافة التدابير الكفيلة باحترام حقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل،مؤكدة استعداد البعثة بتقديم الدعم الكامل للجنة توثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا .

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