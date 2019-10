التقى الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع وفد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في مقر البعثة في طرابلس.

وتناقش اللقاء العملية السياسية ومسار اجتماعات برلين، والدور الذي يمكن أن يلعبه النواب للخروج من المأزق السياسي في ليبيا. كما تطرق اللقاء إلى الجهود الرامية إلى وقف الحرب والعودة للمسار السياسي بأسرع وقت.

