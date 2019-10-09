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آخر المستجدات حول “إضراب المعلمين”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس اتحاد نقابات ليبيا نيرمين الشريف أن اعتصام المعلمين لا زال مستمرا حتى يتم تحقيق المطالب وتنفيذ القرار رقم 4 لعام 2018 وصرف مرتبات المعلمين بالزيادة العامة.

وأشارت الشريف في تصريحات لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأربعاء، إلى أن المعلمين من كافة المدن الليبية متوافقون ومتحدون حول الاعتصام المستمر منذ 15 سبتمبر الماضي، مضيفةً أن وزارتي التعليم من الوفاق والمؤقتة رفضتا حتى اللحظة الاهتمام بمطالب المعلمين.

يشار إلى أن معلمي ليبيا أعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح منذ الشهر الماضي متهمين المصرف المركزي بتعطيل القانون رقم 4 بشأن زيادة مرتبات المعلمين وهي الزيادة التي تستهدف 634 ألف موظف في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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