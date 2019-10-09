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مؤكدة تكبيدهم خسائر فادحة .. قوات الجيش تتصدي لهجوم قوات الوفاق بمحور عين زارة

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الكتيبة 155 مشاة التابعة لقوات الجيش، اليوم الأربعاء، عن دحر  هجوم لقوات الوفاق في محور عين زارة، مشيرة إلى أنها كبدت الوفاق خسائر فادحة في الأرواح والآليات .

وأضافت الكتيبة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، حاولت بعض من قوات الوفاق اليوم الهجوم على دفاعات “القوات المسلحة” في عين زارة، وكالعاده طوال 6 أشهر من المعارك في هذا المحور لم تتمكن هذه القوات من التقدم شبرًا واحد على الأرض، وتجر أذيال المهانة و الخيبة والانهزام، حسب وصفها .

يذكر أن القائد العام لقوات الجيش المشير خليفة حفتر  أعلن في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية “طوفان الكرامة ” لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.

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