البعثة الأممية تناقش مع النواب المقاطعين في طرابلس مسار اجتماعات برلين

طرابلس-العنوان

التقى الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز مع وفد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين؛ وذلك للبحث في العملية السياسية مسار اجتماعات برلين.

وبحسب بيان البعثة الأممية عبر فيسبوك، بحث الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء، بمقر البعثة في طرابلس الدور الذي يمكن أن يلعبه النواب في اجتماعات برلين للخروج من المأزق السياسي في ليبيا.

كما تطرق اللقاء إلى الجهود الرامية إلى وقف الحرب والعودة للمسار السياسي بأسرع وقت.

وكان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز التقيا الأسبوع الماضي بوفد من أعضاء مجلس النواب في طبرق بمقر البعثة في العاصمة التونسية لبحث سبل إحياء المسار السياسي ومؤتمر برلين ووقف الحرب.

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